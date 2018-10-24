Владимир Путин заявил, что Россия может быстро и эффективно ответить на вероятный выход США из ДРСМД.

Президент России Владимир Путин надеется обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом заявление о выходе США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Он подчеркнул, что Москва готова работать с американскими партнерами “без всяких истерик”, пишет МК.

По словам российского лидера, очевидно, что решение о выходе из ДРСМД Вашингтон принял давно. В таком случае Россия сможет ответить быстро и эффективно, заверил он.

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В России обеспокоены действиями США по договорам о вооружениях. По мнению Путина, если таких соглашений не останется, возобновится гонка вооружений.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.