Прокуратура Саудовской Аравии заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле было умышленным.

Так, ранее Саудовская Аравия настаивала, что журналиста Джамаля Хашогджи случайно убили во время драки, сообщает Reuters.

Государственное телевидение Саудовской Аравии обнародовало заявление саудовского прокурора, в котором говорится, что прокуроры пока допрашивают подозреваемых по информации, которой располагает саудовско-турецкая следственная группа.

– Информация от турецкой стороны подтверждает то, что подозреваемые в деле Хашогджи спланировали свое преступление заранее, – заявил прокурор.

Напомним, повлияет ли эта ситуация на мировую политику, бизнес и цены на нефть.

Фото: Chris McGrath/Getty Images