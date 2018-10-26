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Официально! Саудовская Аравия признала умышленное убийство Хашогджи

Прокуратура Саудовской Аравии заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле было умышленным.

Так, ранее Саудовская Аравия настаивала, что журналиста Джамаля Хашогджи случайно убили во время драки, сообщает Reuters.

Государственное телевидение Саудовской Аравии обнародовало заявление саудовского прокурора, в котором говорится, что прокуроры пока допрашивают подозреваемых по информации, которой располагает саудовско-турецкая следственная группа.

– Информация от турецкой стороны подтверждает то, что подозреваемые в деле Хашогджи спланировали свое преступление заранее, – заявил прокурор.

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Напомним, повлияет ли эта ситуация на мировую политику, бизнес и цены на нефть.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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