Прокуратура Саудовской Аравии заявили, что убийство журналиста Джамаля Хашогджи в саудовском консульстве в Стамбуле было умышленным.
Так, ранее Саудовская Аравия настаивала, что журналиста Джамаля Хашогджи случайно убили во время драки, сообщает Reuters.
Государственное телевидение Саудовской Аравии обнародовало заявление саудовского прокурора, в котором говорится, что прокуроры пока допрашивают подозреваемых по информации, которой располагает саудовско-турецкая следственная группа.
– Информация от турецкой стороны подтверждает то, что подозреваемые в деле Хашогджи спланировали свое преступление заранее, – заявил прокурор.Читайте: Убийство Хашогджи: найдены вещи журналиста, США рассмотрят санкции Пытки и убийство саудовского журналиста записали его часы - СМИ Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут
Напомним, повлияет ли эта ситуация на мировую политику, бизнес и цены на нефть.
Фото: Chris McGrath/Getty Images