Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вбивство журналіста Джамаля Хашогджі у саудівському консульстві у Стамбулі було умисним.

Так, раніше Саудівська Аравія наполягала, що журналіста Джамаля Хашогджі випадково вбили під час бійки, повідомляє Reuters.

Державне телебачення Саудівської Аравії оприлюднило заяву саудівського прокурора, у якій ідеться, що прокурори наразі допитують підозрюваних щодо інформації, яку має саудівсько-турецька слідча група.

– Інформація від турецької сторони підтверджує те, що підозрювані в справі Хашогджі спланували свій злочин наперед, — заявив прокурор.

Нагадаємо, чи вплине ця ситуація на світову політику, бізнес та ціни на нафту.

Фото: Chris McGrath/Getty Images