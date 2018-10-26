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Офіційно! Саудівська Аравія визнала умисне вбивство Хашогджі

Прокуратура Саудівської Аравії заявила, що вбивство журналіста Джамаля Хашогджі у саудівському консульстві у Стамбулі було умисним.

Так, раніше Саудівська Аравія наполягала, що журналіста Джамаля Хашогджі випадково вбили під час бійки, повідомляє Reuters.

Державне телебачення Саудівської Аравії оприлюднило заяву саудівського прокурора, у якій ідеться, що прокурори наразі допитують підозрюваних щодо інформації, яку має саудівсько-турецька слідча група.

– Інформація від турецької сторони підтверджує те, що підозрювані в справі Хашогджі спланували свій злочин наперед, — заявив прокурор.

Читайте: Вбивство Хашогджі: знайдено речі журналіста, США розглянуть санкції Тортури і вбивство саудівського журналіста записав його годинник - ЗМІ Привселюдне розчленування. Чому замовника вбивства Хашогджі не знайдуть

Нагадаємо, чи вплине ця ситуація на світову політику, бізнес та ціни на нафту.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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