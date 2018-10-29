28 октября в Грузии прошел первый тур президентских выборов. Факты ICTV рассказывают, кто имеет шанс выиграть выборы, как это повлияет на Украину и кто вернет Саакашвили в Грузию.

В воскресенье, 28 октября, в Грузии прошли президентские выборы. Однако, по результатам первого тура победителя так и не выбрали. Никто из претендентов не набрал абсолютное большинство голосов.

Во втором туре за пост президента будут соревноваться Саломе Зурабишвили от партии Грузинская мечта и Григол Вашадзе с оппозиционной партии Единое национальное движение.

ЦИК Грузии назначит второй тур не позднее 20 дней после объявления результатов первого тура. Последний срок проведения второго тура – 2 декабря.

Почему выборы в Грузии – особенные?

Главу государства путем прямого голосования выбирали последний раз. В 2024 году президента Грузии будет назначать избирательная коллегия. В состав коллегии будут входить 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей.

После того, как новоизбранный президент даст присягу, в силу вступит новая конституция. Она предусматривает изменение формы правления на парламентскую республику. При этом полномочия президента в новой конституции – ограничены.

Это уже вторые выборы в Грузии, которые проходят мирно и без кровопролития. Это говорит о том, что Грузия идет путем демократического развития. От тоталитарного режима в Грузии перешли к авторитарному, от авторитарного сегодня переходят к демократическому. Эта тенденция будет развиваться, – отметил председатель ОО Украинское юридическое общество Олег Березюк.

Саломе Зурабишвили vs Григол Вашадзе

Во второй тур вышли два кандидата в президенты – Саломе Зурабишвили, которая набрала 38,6% голосов и Григол Вашадзе – 37,7%.

Оба кандидата в прошлом были министрами иностранных дел Грузии.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили может стать первой женщиной президентом в истории Грузии. Она родилась и выросла во Франции. Именно поэтому, по словам Березюка, у нее могут проблемы с ментальностью.

Росла Саломе в семье грузинских политических эмигрантов. Более 30 лет проработала дипломатом в министерстве иностранных дел Франции. В 2003 году переехала в Грузию в качестве посла Франции.

Не думаю, что за такой короткий период человек смог полностью интегрироваться в грузинскую среду, – отметил Березюк.

Она отказалась от французского гражданства для того, чтобы баллотироваться в президенты.

Отношение к России у кандидата неоднозначное. На посту министра иностранных дел ей удалось договориться о выводе российских военных баз с территории Грузии.

Однако, позицию Зурабишвили по поводу российско-грузинской войны в 2008 году неоднократно подвергали критике. Тогда она отметила, что войну в 2008 году начала Грузия. Эта позиция стала основой для антирекламы против Саломе.

Политолог Виталий Кулик добавил, что Зурабишвили – не независимое кандидат. Ее поддерживает нынешняя власть:

– Зурабишвили якобы независимый кандидат. Но на самом деле ее поддерживает правящая партия Грузинская мечта. Ее рассматривают как того, кто будет продолжать политику, направленную на поддержку интересов правящих групп в Грузии.

Григол Вашадзе

Политическую карьеру в Грузии Вашидзе начал в 2008 году. До этого был бизнесменом и импресарио своей жены – известной балерины Нино Ананиашвили.

В отличие от Зурабишвили, Вашидзе поддерживает Саакашвили. Во время избирательной кампании Григол пообещал вернуть грузинское гражданство экс-президенту.

Вашадзе открыто критикует Россию, которая оккупировала территории Грузии, Украины и Молдовы. Однако, его противники спекулируют на том, что Вашадзе долгое время был дипломатом в России.

Я думаю, что во втором туре выигрывает Вашадзе. Вашадзе – человек с большим опытом в сфере дипломатии. Тем более, Давид Бекрадзе (кандидат в президенты, занявший третье место – Ред.) сказал, что поддержит его. А у Бекрадзе более 10% голосов, – добавил Березюк.

Грузино-украинские отношения

Грузия всегда открыто поддерживает Украину. И наоборот – Украина имеет хорошие отношения с Грузией.

Украина во время российско-грузинской войны принимала активное политическое участие в борьбе против агрессора. В Грузию регулярно ездили делегации министров. Сейчас Грузия способствует обучению украинских военных и ведет активный политический диалог о поддержке Украины.

Эксперты сходятся во мнении, что новый президент не изменит позиции Грузии к Украине.

Независимо от того, кто станет президентом Грузии, отношения Грузии к Украине и Украины к Грузии не изменится. Любой политический лидер вынужден считаться с мнением народа. В Грузии абсолютное большинство поддерживает Украину, – отметил Береза.

В последнее время мы были свидетелями интенсификации украинско-грузинских отношений. Такая тенденция будет сохранена при следующем президенте. Я не вижу желания политических игроков менять позицию, – добавил Кулик.

Саакашвили вернется?

Хотя после выборов президент не будет иметь большинства полномочий, за ним остается право амнистии и предоставление гражданства Грузии.

Именно поэтому новый президент имеет право вернуть экс-президента Саакашвили в Грузию и отменить решение суда о шести годах лишения свободы.

Из двух кандидатов на пост президента, Саакашвили поддерживает только Вашидзе. Однако даже этого не достаточно, чтобы Саакашвили продолжил политическую карьеру, уверен Кулик:

– Те соратники Саакашвили, которые были в его команде, будут рады возвращению Саакашвили к активной позиции и не позволят ему формировать повестку дня. Возможно он даже вернется, но к активной политике его не допустят. Он деструктор и в Грузии, и в Украине.

За власть во втором туре президентских выборов будут бороться оппозиционный кандидат Григол Вашадзе, который обещает вернуть гражданство Саакашвили, и Саломе Зурабишвили, которая заручилась поддержкой нынешней власти. Разница голосов у кандидатов в 1%.

Тем не менее, результат политических выборов в Грузии не повлияет на отношения с Украиной. Грузия останется надежным политическим и экономическим партнером.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лилия Ященко