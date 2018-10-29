Президентські вибори в Грузії пройшли 28 жовтня. Жоден із головних претендентів не набрав необхідної кількості голосів для перемоги в першому турі.

Президентські вибори в Грузії не визначили переможця за результатами голосування у першому турі.

Згідно з підрахунком голосів на 96,4% виборчих дільницях, жоден із головних претендентів на пост президента не набрав необхідної для перемоги в першому турі кількості голосів.

До другого туру виборів президента Грузії з практично рівними результатами виходять: Саломе Зурабішвілі (партія Грузинська мрія) – 38,6% голосів, а також Григол Вашадзе (опозиційна партія Єдиний національний рух) – 37,7%.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців склала 46,7%. Всього в голосуванні взяли участь 1 637 956 осіб.

Читайте: На виборах у Латвії перемогла проросійська партія – ЗМІ

Нагадаємо, вибори президента в Грузії стали особливими: главу держави востаннє обирали шляхом загального прямого голосування.

Нова конституція перетворила Грузію на парламентську республіку. На наступних виборах у 2024 році президента призначить виборча колегія, що складається з 150 депутатів парламенту та 150 представників місцевої влади.

Фото: Oleksii Popov/Dreamstime