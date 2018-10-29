28 жовтня у Грузії пройшов перший тур президентський виборів. Факти ICTV розповідають, хто має шанс виграти вибори, як це вплине на Україну та хто поверне Саакашвілі у Грузію.

У неділю, 28 жовтня, у Грузії пройшли президентські вибори. Однак, за результатами першого туру переможця так і не обрали. Ніхто з претендентів не набрав абсолютну більшість голосів.

У другому турі за пост президента будуть змагатись Саломе Зурабішвілі від партії Грузинська мрія та Григол Вашадзе з опозиційної партії Єдиний національний рух.

ЦВК Грузії має призначати другий тур не пізніше 20 днів після оголошення результатів першого туру. Останній строк проведення другу туру – 2 грудня.

Чому вибори у Грузії – особливі?

Голову держави шляхом прямого голосування обирали востаннє. У 2024 році президента Грузії буде призначати виборча колегія. У склад колегії будуть входити 150 депутатів парламенту та 150 представників місцевої влади.

Після того, як новообраний президент дасть присягу, в силу вступить нова конституція. Вона передбачає зміну форми правління на парламентську республіку. При цьому повноваження президента за новою конституцією – обмежені.

Це вже другі вибори в Грузії, які проходять мирно і без кровопролиття. Це говорить про те, що Грузія йде шляхом демократичного розвитку. Від тоталітарного режиму в Грузії перейшли до авторитарного, від авторитарного сьогодні переходять до демократичного. Ця тенденція буде розвиватись, – зазначив голова ГО Українське юридичне товариство Олег Березюк.

Саломе Зурабішвілі vs Григол Вашадзе

У другий тур вийшли два кандидати у президенти – Саломе Зурабішвілі, яка набрала 38,6% голосів та Григол Вашадзе – 37,7%.

Обидва кандидати у минулому були міністрами закордонних справ Грузії.

Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі може стати першою жінкою президентом в історії Грузії. Вона народилась і виросла у Франції. Саме через це, за словами Березюка, у неї можуть проблеми з ментальністю.

Росла Саломе у родині грузинських політичних емігрантів. Понад 30 років пропрацювала дипломатом в міністерстві закордонних справ Франції. У 2003 році переїхала до Грузії як посол Франції.

Не думаю, що за такий короткий період людина змогла повністю інтегруватись в грузинське середовище, – зазначив Березюк.

Вона відмовилась від французького громадянства для того, аби балотуватись у президенти.

Відношення до Росії у кандидата неоднозначне. На посту міністра закордонних справ їй вдалось домовитись про вивід російських воєнних баз з території Грузії.

Однак, позицію Зурабішвілі з приводу російсько-грузинської війни у 2008 році неодноразово піддавали критиці. Тоді вона зазначила, що війну у 2008 році почала Грузія. Ця позиція стала основою для антиреклами проти Саломе.

Політолог Віталій Кулик додав, що Зурабішвілі – не незалежний кандидат. Її підтримує теперішня влада:

– Зурабішвілі ніби то незалежний кандидат. Але насправді її підтримує правляча партія Грузинська мрія. Її розглядають як того, хто буде продовжувати політику спрямовану на підтримку інтересів правлячих груп в Грузії.

Григол Вашадзе

Політичну кар’єру у Грузії Вашидзе почав у 2008 році. До цього був бізнесменом і імпресаріо своєї дружини – відомої балерини Ніно Ананіашвілі.

На відміну від Зурабішвілі, Вашидзе підтримує Саакашвілі. Під час виборчої кампанії Григол пообіцяв повернути грузинське громадянство екс-президенту.

Вашадзе відкрито критикує Росію, яка окупувала території Грузії, України та Молдови. Однак, його противники спекулюють на тому, що Вашадзе довгий час був дипломатом у Росії.

Я думаю, що у другому турі виграє Вашадзе. Вашадзе – людина з великим досвідом у сфері дипломатії. Тим паче, Давид Бекрадзе (кандидат в президенти, що посів третє місце – Ред.) сказав, що підтримає його. А у Бекрадзе більше 10% голосів, – додав Березюк.

Українсько-грузинські відносини

Грузія завжди відкрито підтримує Україну. І навпаки – Україна має хороші відносини з Грузією.

Україна під час російсько-грузинської війни приймала активну політичну участь у боротьбі проти агресора. До Грузії регулярно їздили делегації міністрів. Зараз Грузія сприяє навчанню українських військових та веде активний політичний діалог про підтримку України.

Експерти сходяться на думці, що новий президент не змінить позиції Грузії до України.

Незалежно від того, хто стане президентом Грузії, відношення Грузії до України і України до Грузії не зміниться. Будь-який політичний лідер змушений рахуватись з думкою народу. В Грузії абсолютна більшість підтримує Україну, – зазначив Береза.

Останнім часом ми були свідками інтенсифікації україно-грузинських відносин. Така тенденція буде збережена при наступному президенті. Я не бачу бажання політичних гравців змінювати позицію, – додав Кулик.

Саакашвілі повернеться?

Хоч після виборів президент не матиме більшості повноважень, однак за ним залишається право амністії та надання громадянства Грузії.

Саме тому новий президент має право повернути екс-президента Саакашвілі до Грузії і скасувати рішення суду про 6 років позбавлення волі.

З двох кандидатів на пост президента, Саакашвілі підтримує лише Вашидзе. Однак навіть цього не достатньо, аби Саакашвілі продовжив політичну кар’єру, впевнений Кулик:

– Ті соратники Саакашвілі, що були в його команді, не будуть раді поверненню Саакашвілі до активної позиції і не дозволять йому формувати порядок денний. Можливо він навіть повернеться, але до активної політики його не допустять . Він є деструктором і в Грузії, і в Україні.

За владу у другому турі президентських виборів будуть боротись опозиційний кандидат Григол Вашадзе, який обіцяє повернути громадянство Саакашвілі, та Саломе Зурабішвілі, яка заручилась підтримкою нинішньої влади. Різниця голосів у кандидатів у 1%.

Тим не менш, результат політичних перегонів у Грузії не вплине на відносини з Україною. Грузія залишиться надійним політичним та економічним партнером.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лілія Ященко