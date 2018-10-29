PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Выборы в Грузии: победителя не определили, будет второй тур/

Выборы в Грузии: победителя не определили, будет второй тур

Президентские выборы в Грузии прошли 28 октября. Ни один из главных претендентов не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Президентские выборы в Грузии не определили победителя по результатам голосования в первом туре.

Согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участках, ни один из главных претендентов на пост президента не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Во второй тур выборов президента Грузии с практически равными результатами выходят: Саломе Зурабишвили (партия Грузинская мечта) – 38,6% голосов, а также Григол Вашадзе (оппозиционная партия Единое национальное движение) – 37,7%.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%. Всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Читайте: На выборах в Латвии победила пророссийская партия – СМИ

Напомним, выборы президента в Грузии стали особенными: главу государства в последний раз избирали путем всеобщего прямого голосования.

Новая конституция превратила Грузию в парламентскую республику. На следующих выборах в 2024 году президента назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей.

Фото: Oleksii Popov/Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кошулинский опасный для власти кандидат – политолог
Западные социологи назвали главных кандидатов в президенты
Пасивними громадянами легше маніпулювати: чому варто піти на вибори
На выборах в Латвии победила пророссийская партия – СМИ
Олігархічна змова чи відсутність самоорганізації: як фінансуються політичні партії
Борьба с рейдерством должна стать обязательной частью предвыборных программ – политолог
Верховная Рада
Какие провокации готовят против кандидатов в президенты их оппоненты
Чи варто вірити передвиборчим рейтингам кандидатів
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка