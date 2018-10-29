Президентские выборы в Грузии прошли 28 октября. Ни один из главных претендентов не набрал необходимого количества голосов для победы в первом туре.

Президентские выборы в Грузии не определили победителя по результатам голосования в первом туре.

Согласно подсчету голосов на 96,4% избирательных участках, ни один из главных претендентов на пост президента не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов.

Во второй тур выборов президента Грузии с практически равными результатами выходят: Саломе Зурабишвили (партия Грузинская мечта) – 38,6% голосов, а также Григол Вашадзе (оппозиционная партия Единое национальное движение) – 37,7%.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 46,7%. Всего в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

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Напомним, выборы президента в Грузии стали особенными: главу государства в последний раз избирали путем всеобщего прямого голосования.

Новая конституция превратила Грузию в парламентскую республику. На следующих выборах в 2024 году президента назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей.

Фото: Oleksii Popov/Dreamstime