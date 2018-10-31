Спасатели обнаружили фюзеляж пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море у берегов Индонезии.

Поисковая команда выяснила координаты нахождения фюзеляжа пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, заявил глава вооруженных сил страны маршал Хади Тчахджанто, передает Reuters.

По его словам, теперь нужно подтвердить, что это действительно фюзеляж.

Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего самолета.

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Сигнал обнаружили на глубине 35 метров. Дайверы должны начать погружение 31 октября около пяти часов утра.

Напомним, пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии из-за технических проблем. Неисправности в самолете заметили еще во время полета накануне.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter