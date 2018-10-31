PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Катастрофа Boeing 737: найден фюзеляж самолета Lion Air/

Катастрофа Boeing 737: найден фюзеляж самолета Lion Air

Спасатели обнаружили фюзеляж пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который упал в море у берегов Индонезии.

Поисковая команда выяснила координаты нахождения фюзеляжа пассажирского самолета Boeing 737, потерпевшего крушение у берегов Индонезии, заявил глава вооруженных сил страны маршал Хади Тчахджанто, передает Reuters.

По его словам, теперь нужно подтвердить, что это действительно фюзеляж.

Спасатели использовали гидроакустические приборы, чтобы определить, где находятся черные ящики упавшего самолета.

Читайте: За миг до смерти: последний снимок пассажиров из салона Boeing 737 Lion Air

Сигнал обнаружили на глубине 35 метров. Дайверы должны начать погружение 31 октября около пяти часов утра.

Напомним, пассажирский Boeing 737 разбился в Индонезии из-за технических проблем. Неисправности в самолете заметили еще во время полета накануне.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Падение самолета Lion Air – что стало причиной крушения Boeing 737
Авиакатастрофа в Индонезии: у Lion Air и раньше были проблемы с посадкой
авіакатастрофа в Індонезії
Авиакатастрофа в Индонезии: нашли тела 6 погибших
В Индонезии упал самолет: главное о катастрофе Boeing 737
За миг до смерти: последний снимок пассажиров из салона Boeing 737 Lion Air
В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек
Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок
После цунами и землетрясения: в Индонезии извергается вулкан
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка