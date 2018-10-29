В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 188 человек.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, взлетел около 6.30 утра по местному времени.

Он пропал с радаров примерно через 13 минут после того, как покинул аэропорт, пишет Reuters.

По данным Flightradar, самолет сначала двигался на юг, а затем изменил направление на север.

Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.

– Направленные в прибрежный район западной части острова Ява корабли и вертолет обнаружили место падения, – сообщил представитель национального Агентства по поиску и спасению Синага.

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Спасатели, прибывшие на место крушения, уже начали поднимать из моря обломки самолета и вещи пассажиров.

По данным местных СМИ, на борту самолета было 188 человек. В то же время министр транспорта Индонезии заявил о 189 людях, включая двух младенцев и членов экипажа.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.