PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек/

В Индонезии разбился самолет, на борту было почти 200 человек

В Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 188 человек.

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, взлетел около 6.30 утра по местному времени.

Он пропал с радаров примерно через 13 минут после того, как покинул аэропорт, пишет Reuters.

По данным Flightradar, самолет сначала двигался на юг, а затем изменил направление на север.

Траектория полета внезапно заканчивается над побережьем острова Ява.

– Направленные в прибрежный район западной части острова Ява корабли и вертолет обнаружили место падения, – сообщил представитель национального Агентства по поиску и спасению Синага.

Читайте: Разбился вертолет владельца ФК Лестер

Спасатели, прибывшие на место крушения, уже начали поднимать из моря обломки самолета и вещи пассажиров.

По данным местных СМИ, на борту самолета было 188 человек. В то же время министр транспорта Индонезии заявил о 189 людях, включая двух младенцев и членов экипажа.

К слову, ранее в России военный учебный самолет рухнул в воду во время тренировочного полета.

Фото: Thidarat Chetsuttayangkul/Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Проезд не по 8 грн: в Индонезии билет на автобус стоит 5 пластиковых бутылок
Ernest Airlines
Из Харькова запустят новые рейсы в Италию – дата и цена
Катастрофа Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота
Су-27
Найден черный ящик истребителя Су-27
Катастрофа Су-27: правоохранители назвали причины
В Винницкой области потерпел крушение военный самолет, есть жертвы
После цунами и землетрясения: в Индонезии извергается вулкан
Землетрус
Землетрясение и цунами в Индонезии: число жертв выросло до 832 человек
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка