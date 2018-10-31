Рятувальники виявили фюзеляж пасажирського літака Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, який впав у море біля берегів Індонезії.

Пошукова команда з’ясувала координати знаходження фюзеляжу пасажирського літака Boeing 737, який зазнав аварії біля берегів Індонезії, заявив глава збройних сил країни маршал Хаді Тчахджанто, передає Reuters.

За його словами, тепер потрібно підтвердити, що це дійсно фюзеляж.

Рятувальники використовували гідроакустичні прилади, щоб визначити, де знаходяться чорні ящики літака, що впав.

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Сигнал виявили на глибині 35 метрів. Дайвери повинні почати занурення 31 жовтня близько п’ятої години ранку.

Нагадаємо, пасажирський Boeing 737 розбився в Індонезії через технічні проблеми. Несправності в літаку помітили ще під час польоту напередодні.

Фото: Sutopo Purwo Nugroho/Twitter