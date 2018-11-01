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Меркель хочет сохранить транзитную роль Украины в Северном потоке-2

Ангела Меркель не рассматривает критично Северный поток-2 и желает сохранить в нем транзитную роль Украины.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на встрече со спикером ВР Украины Андрей Парубием, пишет Интерфакс-Украина.

– Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю его и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы она сохранила свою транзитную роль, – сказала Меркель.

По ее словам, переговоры по поводу Северного потока-2 ведутся как с РФ, так и с Еврокомиссией. Идет обсуждение того, чтобы создать транзитный договор, где Украина осталась бы важной транзитной страной.

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Канцлер также отметила, что стратегическое мнение Киева касательно Северного потока-2 очень серьезно воспринимается Германией.

– Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита, – отметила глава ФРГ.

В это же время, Андрей Парубий отметил, что Северный поток-2 может внести разбалансированность и риск для безопасности не только Украины, но и всего европейского пространства. И это позиция украинского парламента.

Напомним, о чем говорили Петр Порошенко и Ангела Меркель.

Фото: УНИАН

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