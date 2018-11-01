Ангела Меркель не розглядає критично Північний потік-2 і бажає зберегти в ньому транзитну роль України.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на зустрічі зі спікером ВР України Андрій Парубієм, пише Інтерфакс-Україна.

– Нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю його і виступаю за те, щоб були гарантії у України, щоб вона зберегла свою транзитну роль, – сказала Меркель.

За її словами, переговори щодо Північного потоку-2 ведуться як з РФ, так і з Єврокомісією. Йде обговорення того, щоб створити транзитний договір, де Україна залишилася б важливою транзитною країною.

Канцлер також зазначила, що стратегічна думка Києва щодо Північного потоку-2 дуже серйозно сприймається Німеччиною.

– Ми хочемо бачити Україну партнером щодо транзиту, – зазначила глава ФРН.

Водночас, Андрій Парубій зазначив, що Північний потік-2 може внести розбалансованість і ризик для безпеки не лише України, але і всього європейського простору. І це позиція українського парламенту.

Нагадаємо, про що говорили Петро Порошенко і Ангела Меркель.

Фото: УНІАН