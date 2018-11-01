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Эскалация Азова, “выборы” на Донбассе и санкции: о чем говорили Порошенко и Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге обговорили ситуацию в акватории Азовского моря, проведение незаконных выборов на Донбассе и санкции против РФ.

Обсуждение прошло совместного брифинга Меркель и Порошенко в Украине.

– Мы также обсудили угрозу эскалации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Мы прилагаем все возможные усилия с тем, чтобы российская сторона четко соблюдала международное право, – сказал Порошенко.

Также президент Украины добавил, что выборы на Донбассе “никчемные и не никогда не будут признаны мировым сообществом”.

– Мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов в оккупированных Донецке и Луганске, организованных Российской Федерацией. Они являются ярким свидетельством неготовности Кремля к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, – заявил он.

Кроме того, канцлер Германии заявляет о намерениях поддержать продление введенных ЕС санкций в отношении РФ.

– Германия будет выступать за продление санкций, – сказала Меркель.

Читайте: Сохранится ли поддержка Украины и санкции против России после ухода Меркель

К слову, Факты ICTV подготовили материал, в котором рассказали о влиятельности канцлера, причинах отставки Меркель и о темах, которые будут обсуждать лидеры государств.

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