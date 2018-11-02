Возле берегов Японии исчез маленький остров Эсанбэ Ханакита Кодзима.

Об этом сообщает британская газета The Guardian. Издание пишет, что незаселенный остров скорее всего ушел под воду.

Он находился к западу от островов Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

– По данным береговой охраны за 1987 год, тогда остров поднимался над уровнем воды лишь на 1,4 метра. Исчезновение заметили в сентябре этого года жители села Саруфуцу, которое находится на побережье северной части острова Хокайдо, – пишет издание.

По словам одного из местных жителей, долгое время рыбаки избегали Эсанбэ, поскольку навигационные системы распознавали остров как подводную скалу.

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После этого на его место были отправлены разведывательные суда. Факт исчезновения Эсанбэ был подтвержден. Скорее всего, остров окончательно ушел под воду.

К слову, Япония является не единственной страной, где бесследно исчез остров.

Ранее Факты ICTV писали, что один из гавайских островов был уничтожен ураганом Валака, который обрушился на этот регион в октябре.

Фото: Aagje De Jong| Dreamstime.com