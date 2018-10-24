Остров Ист-Айленд Гавайского архипелага ушел под воду из-за урагана Валака.

Исчезновение острова заметили исследователи благодаря спутниковым снимкам, пишет Громадське.

Необитаемый, песчано-гравийный остров Ист-Айленд имел площадь около 4,5 гектара.

На пропавшем острове жили гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи, причем примерно половина популяции последних откладывали яйца именно на Ист-Айленд.

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Непосредственно от шторма животные не пострадали, поскольку на тот момент они уже покинули район острова.

Ученые надеются, что оба вида смогут пережить потерю важной для них территории, однако пока последствия урагана еще предстоит оценить.

Ранее Факты ICTV писали, что в результате урагана Титли в штате Орисса на востоке Индии погибли по меньшей мере 24 человека.

Фото: dreamstime.