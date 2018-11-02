Біля берегів Японії зник маленький острів Есанбе Ханакіта Кодзіма.

Про це повідомляє британська газета The Guardian. Видання пише, що незаселений острів швидше за все пішов під воду.

Він знаходився на захід від островів Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї.

– За даними берегової охорони за 1987 рік, тоді острів піднімався над рівнем води лише на 1,4 метра. Зникнення помітили у вересні цього року жителі села Саруфуцу, яке знаходиться на узбережжі північної частині острова Хокайдо, – пише видання.

За словами одного з місцевих жителів, довгий час рибалки уникали Есанбе, оскільки навігаційні системи розпізнавали острів як підводну скелю.

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Після цього на його місце були відправлені розвідувальні судна. Факт зникнення Есанбе був підтверджений. Швидше за все, острів остаточно пішов під воду.

До слова, Японія є не єдиною країною, де безслідно зник острів.

Раніше Факти ICTV писали, що один з гавайських островів був знищений ураганом Балака, який обрушився на цей регіон в жовтні.

Фото: Aagje De Jong| Dreamstime.com