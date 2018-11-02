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Біля японських берегів зник острів

Біля берегів Японії зник маленький острів Есанбе Ханакіта Кодзіма.

море в Японії

Про це повідомляє британська газета The Guardian. Видання пише, що незаселений острів швидше за все пішов під воду.

Він знаходився на захід від островів Курильської гряди Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї.

– За даними берегової охорони за 1987 рік, тоді острів піднімався над рівнем води лише на 1,4 метра. Зникнення помітили у вересні цього року жителі села Саруфуцу, яке знаходиться на узбережжі північної частині острова Хокайдо, – пише видання.

За словами одного з місцевих жителів, довгий час рибалки уникали Есанбе, оскільки навігаційні системи розпізнавали острів як підводну скелю.

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Після цього на його місце були відправлені розвідувальні судна. Факт зникнення Есанбе був підтверджений. Швидше за все, острів остаточно пішов під воду.

До слова, Японія є не єдиною країною, де безслідно зник острів.

Раніше Факти ICTV писали, що один з гавайських островів був знищений ураганом Балака, який обрушився на цей регіон в жовтні.

Фото: Aagje De JongDreamstime.com

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