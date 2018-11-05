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Санкции США против Ирана вступили в силу

С сегодняшнего дня вступают в силу американские санкции против Ирана, которые направлены, в том числе и на нефтяную отрасль.

Іран

Санкции, которые были введены США против Ирана до подписания договора об иранской ядерной программе, сегодня снова вступили в силу, сообщает Deutsche Welle.

Под американские санкции попадают банковская структура Ирана, морские перевозки, нефтяная отрасль и другие сектора экономики.

Также они коснутся стран и компаний, у которых присутствуют деловые связи с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после этих санкций последуют еще более жесткие и призвал другие государства изолировать Иран.

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Большую часть международных санкций против Ирана отменили, когда была заключена ядерная сделка, договор о которой подписали США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Иран предоставил доступ к своим ядерным объектам и остановил работы по обогащению урана, чтобы со страны сняли экономические ограничения.

Несогласие с возобновлением американских санкций уже выразили в ЕС и заявили, что создадут механизм для их обхода.

В Иране же на введение санкций отреагировали крайне негативно – там прошли массовые акции, во время которых сожгли иранский и американский флаги.

По информации госсекретаря США Майка Помпео, более 100 компаний уже прекратили работу в Иране, а экспорт нефти в страну упал с 2,8 млн до 1,7 млн баррелей.

К слову, Министерство финансов США объявило о расширении санкционного списка против Ирана.

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