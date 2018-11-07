Во время промежуточных выборов в США не было замечено попыток кибератак на избирательные системы.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что не обнаружили доказательств хакерских атак на избирательные системы во время промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Голос Америки.

Секретарь министерства Кирстен Нилсен заявила, что Россия пыталась повлиять на американские выборы, используя все возможные средства.

– Не было вмешательств, связанных с иностранными государствами. Некоторые избиратели были предметом дезинформации, хотя многие проблемы, связанные с выборами, можно отнести скорее к случайностям, – сказал в свою очередь заместитель секретаря ведомства Крис Кребс.

По его словам, в соцсетях реагировали на распространение дезинформации и сообщали о таких случаях полиции.

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К слову, российские хакеры попытались взломать электронную переписку верховных помощников Вселенского Патриарха Варфоломея I.