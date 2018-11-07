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Вибори в Конгрес США: іноземне втручання не зафіксували

Під час проміжних виборів у США не було помічено спроб кібератак на виборчі системи.

Конгрес США

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що не виявили доказів хакерських атак на виборчі системи під час проміжних виборів до Конгресу, повідомляє Голос Америки.

Секретар міністерства Кірстен Нілсен заявила, що Росія намагалася вплинути на американські вибори, використовуючи всі можливі засоби.

– Не було втручань, пов’язаних із іноземними країнами. Деякі виборці були предметом дезінформації, хоча багато проблем, пов’язаних з виборами, можна віднести скоріше до випадковостей, – сказав в свою чергу заступник секретаря відомства Кріс Кребс.

За його словами, у соцмережах реагували на розповсюдження дезінформації та повідомляли про такі випадки поліції.

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До слова, російські хакери спробували зламати електронне листування верховних помічників Вселенського Патріарха Варфоломія І.

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