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Трамп может остановить Северный поток-2 – посол США

У президента США Дональда Трампа есть много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

Північний потік 2

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что у американского президента Дональда Трампа есть много средств для того, чтобы остановить строительство российского газопровода Северный поток-2, передает Berliner Morgenpost.

По его словам, США еще не применяли инструменты, которые могут навредить строительству Северного потока-2 или даже остановить его.

Этот проект не должен быть реализован, чтобы европейские страны не зависели от российского газа.

– Если эта философия не будет принята и проект Северный поток продолжится, то у Дональда Трампа есть много других инструментов в распоряжении, я сейчас не буду перечислять все, чтобы попытаться обуздать и остановить проект, – сказал Сондленд.

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Посол также сказал, что Америка не пытается увеличить продажи сжиженного природного газа с помощью остановки строительства российского газопровода.

К слову, в случае реализации Северного потока-2 Украина может потерять около 3% ВВП.

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