Германия действует против позиции Евросоюза в вопросе строительства газопровода Северный поток-2. Этот вопрос станет одной из тем межправительственных консультаций в Варшаве.

Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, считая, что на Северный поток-2 должна распространяться третья газовая директива, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, пишет Польское радио.

– Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес… Так Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию, – отметил он.

2 ноября в Варшаве пройдут польско-германские межправительственные консультации, на которые прибудет канцлер Германии Ангела Меркель.

Ожидается, что одной из тем консультаций будут разногласия по строительству газопровода.

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По словам Чапутовича, Варшава во многом соглашается с немецкой политикой.

Речь идет о “позиции в отношении России, необходимости сохранения санкций против России за агрессию в Украине”.

– Мы надеемся на хорошие переговоры и тесное сотрудничество между нашими государствами в ближайшем будущем, – добавил глава МИД Польши.

К слову, ранее Польша призвала Германию отказаться от строительства Северного потока-2, предложив альтернативу.

Фото: Gints Ivuskans/Dreamstime