Евросоюз может ввести санкции против Венгрии, поскольку правительство страны принимает законы против развития гражданского общества.

Председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимир Арьев заявил, что в ЕС рассматривают возможность введения санкций против Венгрии в связи с принятием законов против гражданского общества страны, передает Прямой.

По его словам, в отношениях Евросоюза и Венгрии существуют проблемы, поскольку власти страны приняли антидемократические законы.

– В частности (Законы – Ред.) против гражданского общества, против университета Сороса, организаций и не только. Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии, – сказал Арьев.

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Он добавил, что Украине нужно воспользоваться этой ситуацией и усилить работу с НАТО и ЕС, чтобы с Венгрией вели диалог ее партнеры.

К слову, из-за того, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан делал антиукраинские заявления, МИД Украины вызвал посла Венгрии.