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Украина вызвала посла Венгрии из-за скандального заявления Орбана

МИД Украины вызвало на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за антиукраинских высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

МЗС

Послу выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В разговоре с Ийдярто была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, с учетом договоренностей, достигнутых в октябре главами МИД Украины и Венгрии.

Читайте: Уполномоченный по Закарпатью. Венгрия изменила скандальную должность

Напомним, 15 ноября Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС.

К слову, новый посол Венгрии Иштван Ийдярто официально начал работу в Украине 14 ноября.

Фото: МЗС України

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