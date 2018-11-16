МИД Украины вызвало на разговор посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за антиукраинских высказываний венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Послу выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщает пресс-служба МИД Украины.
В разговоре с Ийдярто была отмечена необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, с учетом договоренностей, достигнутых в октябре главами МИД Украины и Венгрии.
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Напомним, 15 ноября Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС.
К слову, новый посол Венгрии Иштван Ийдярто официально начал работу в Украине 14 ноября.
Фото: МЗС України
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