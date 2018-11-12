Венгрия будет выдавать свои паспорта в городе Кишварда. Ранее процесс выдачи проходил в соседнем городе Берегово.

Об этом рассказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает УНН.

– Ничего не изменилось. Перенесли выдачу (паспортов – Ред.) у соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут. И они уже в Кишварда и там принимают (венгерское гражданство – Ред.), – отметил он.

Также Москаль ответил на вопрос, составляет ли Венгрия угрозу для территориальной целостности Украины.

– Для нашего (региона – Ред.) – не несет, – заявил глава Закарпатья.

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Напомним, что Факты ICTV нашли причины возникновения паспортного конфликта Украины с Венгрией и разобрались, почему он до сих пор существует.