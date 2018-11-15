PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Вбивство журналіста Хашогджі: для підозрюваних вимагають смертної кари/

Убийство журналиста Хашкаджи: для подозреваемых требуют смертной казни

Для пятерых подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи требуют смертной казни.

Именно с таким обвинением выступила прокуратура Саудовской Аравии, передает Reuters.

Всего объявлено 11 подозреваемых.

Читайте: Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут

Напомним, что Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Только через 18 дней Эр-Рияд признал, что журналиста убили во время “драки”.

Позже выяснилось, что журналиста задушили полиэтиленовым пакетом. Это стало ясно из аудиозаписи последних минут жизни журналиста.

В результате расследования  были задержаны 18 подозреваемых. Сейчас идет следствие.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Германия заморозила экспорт вооружения в Саудовскую Аравию. Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили убийство Джамаля Хашкаджи и потребовали найти виновных.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Хашкаджи: что журналист сказал перед смертью
Мы передали записи. Эрдоган рассказал об убийцах Хашкаджи
Убийство Хашогджи: в консульстве Саудовской Аравии обнаружили следы кислоты
Публичное расчленение. Почему заказчика убийства Хашкаджи не найдут
Тело Хашогджи могли растворить в кислоте – СМИ
Задушили еще на входе: прокуратура обнародовала детали убийства Хашогджи
Официально! Саудовская Аравия признала умышленное убийство Хашогджи
Кровавый принц: хакеры взломали сайт форума в Саудовской Аравии
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка