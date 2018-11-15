Для пятерых подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи требуют смертной казни.

Именно с таким обвинением выступила прокуратура Саудовской Аравии, передает Reuters.

Всего объявлено 11 подозреваемых.

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Напомним, что Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября во время посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Только через 18 дней Эр-Рияд признал, что журналиста убили во время “драки”.

Позже выяснилось, что журналиста задушили полиэтиленовым пакетом. Это стало ясно из аудиозаписи последних минут жизни журналиста.

В результате расследования были задержаны 18 подозреваемых. Сейчас идет следствие.

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. Германия заморозила экспорт вооружения в Саудовскую Аравию. Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили убийство Джамаля Хашкаджи и потребовали найти виновных.