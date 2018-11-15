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США вводят санкции против 17 человек из-за убийства Хашогджи

Министерство финансов США ввело санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи.

Все 17 человек внесены в черный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Об этом заявили на сайте Минфина.

Санкции введены в отношении высокопоставленного чиновника Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, его подчиненного Махера Мутреби, генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда аль-Утейби и 14 других членов оперативной группы.

Читайте: Убийство Хашогджи: что журналист сказал перед смертью

Напомним, что 2 октября Хашогджи убили в посольстве Саудовской Аравии в Турции. Его подвергли пыткам, а затем – убили, а останки вынесли в ковре.  В ходе следствия были задержаны 18 подозреваемых. Для пятерых подозреваемых требуют смертной казни.

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