Виктор Янукович попал в одну из больниц Москвы еще в пятницу, 16 ноября.
У беглого президента Виктора Януковича, который проживает сейчас в России, были проблемы со здоровьем. В пятницу, 16 ноября, его госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Как сообщает РИА Новости, Янукович лежал в Институте скорой помощи имени Склифосовского. В справочной медучреждения сообщили СМИ, что Янукович пробыл в больницу один день. Ему оказали помощь и выписали.
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Как известно, завтра, 19 ноября, Янукович должен огласить свое последнее слово в суде по своему делу.
Напомним, в Украине завершились судебные прения по делу Януковича о государственной измене.
Фото: Getty Images
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