PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Світ / Росія / Янукович перед останнім словом у суді потрапив до лікарні - ЗМІ/

Янукович перед последним словом в суде попал в больницу – СМИ

Виктор Янукович попал в одну из больниц Москвы еще в пятницу, 16 ноября.

У беглого президента Виктора Януковича, который проживает сейчас в России, были проблемы со здоровьем. В пятницу, 16 ноября, его госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Как сообщает РИА Новости, Янукович лежал в Институте скорой помощи имени Склифосовского. В справочной медучреждения сообщили СМИ, что Янукович пробыл в больницу один день. Ему оказали помощь и  выписали.

Читайте: Долг Януковича: РФ подала апелляцию

Как известно, завтра, 19 ноября, Янукович должен огласить свое последнее слово в суде по своему делу.

Напомним, в Украине завершились судебные прения по делу Януковича о государственной измене.

Фото: Getty Images

 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Долг Януковича: РФ подала апелляцию
Названа дата последнего слова Януковича в суде перед вердиктом
С последним словом: Янукович едет в Киев на суд
Анатолий Чепига получил Героя России за эвакуацию Януковича
Госизмена Януковича: суд ждет “легитимного” с последним словом
Віктор Янукович
Прокуратура предлагает создать спецподразделение для задержания Януковича
Віктор Янукович
Обвинение просит для Януковича 15 лет лишения свободы
В суде по делу Януковича произошли стычки с полицией
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка