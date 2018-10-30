Оболонский районный суд Киева объявил о завершении судебных дебатов по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На заседании во вторник его адвокат Александр Байдик продолжил свое выступление, но через полтора часа суд прекратил его выступление, аргументировав это тем, что адвокат злоупотребляет своим временем, повторно цитирует показания свидетелей и детально останавливался на обстоятельствах, которые не имеют отношения к данному делу.

Суд объявил о завершении дебатов и еще предоставил адвокату Александру Горошинскому время для регистрации в реестре иностранных адвокатов Российской Федерации, чтобы он мог присутствовать при выступлении Януковича в суде в режиме видеоконференции с последним словом.

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– Суд считает, что 19 ноября является именно тем разумным сроком, за который вы можете либо зарегистрироваться, либо не зарегистрироваться. Если по тем или иным причинам суд не сможет услышать Виктора Януковича, он не воспользуется своим правом, то согласно требованиям УПК у суда возникает обязанность и право выйти в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу, – подчеркнул председательствующий судья Владислав Девятко.

Он отметил, что эта дата является окончательной для выступления Януковича в Оболонском суде с последним словом.

Напомним, 22 октября адвокат заявил, что Янукович придет в суд лично, чтобы высказать последнее слово.

Фото: Геннадий Черкасов.