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Долг Януковича: РФ подала апелляцию

Россия подала апелляционный иск в Верховный суд Лондона по долгу Януковича на $3 млрд.

Иск подала компания The Law Debenture Trust Corporation, представляющая интересы России, сообщает РБК-Украина.

Апелляция будет рассматриваться не раньше июня 2019 года.

Читайте: С последним словом: Янукович едет в Киев на суд

К слову, ранее Верховный суд Великобритании поддержал апелляцию Украины по долгу Януковича.

Фото: УНИАН.

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