Президент США Дональд Трамп отказался от прослушивания аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает слушать аудиозапись, на которой зафиксирован момент убийства журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает Fox News.

– У нас есть запись. Я не хочу слушать пленку, нет никакой причины для меня, чтобы прослушать ее. Я знаю все, что находится на этой пленке, без прослушивания, – сказал Трамп.

Он заявил, что интересовался у советников, касательно прослушивания указанной аудиозаписи и они отговорили президента от этого.

Трамп добавил, что аудиозапись ужасна, очень жестока и полна страданий.

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К слову, из-за убийства журналиста Джамаля Хашогджи Минфин США принял решение ввести санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.