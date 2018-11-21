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Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Американский штат Коннектикут признал Голодомор в Украине 1932 – 1933 годов геноцидом.

– Штат Коннектикут сегодня назвал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, – сообщает посольство Украины в США.

Прокламацию уже подписал губернатор штата Дэниел Мэллой.

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Американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом / 2 фотографии

Читайте: Орегон признал Голодомор в Украине геноцидом

Ранее Факты ICTV писали, что в Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

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