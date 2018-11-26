Во вторник остановят газопровод Северный поток через масштабную аварию.

Газопровод останавливают из-за необходимости проведения ремонтных работ на объектах энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде, сообщает Интерфакс.

Ремонт должны провести с 9.00 до 11.00 по местному времени.

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Система энергоснабжения приемного терминала в Грайфсвальде потерпела незначительный сбой, который перерос в масштабную аварию. В результате весь терминал остался без электроснабжения.

Ранее Факты ICTV писали, что у президента США Дональда Трампа есть много “рычагов” для того, чтобы остановить строительство Северного потока-2.

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