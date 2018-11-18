В Польше видят военную угрозу для Украины со стороны России из-за предстоящего запуска газопровода Северный поток-2.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Кремль ничто не остановит от полномасштабного вторжения в Украину, если наша ГТС окажется ненужной после окончания строительства Северного потока-2, информирует РАР.

Моравецкий также предостерег саму Европу от реализации этого газового проекта. Премьер прогнозирует, что за те деньги, которые будет получать Россия от Северного потока-2, агрессор еще больше усилит свою армию и будет угрожать ЕС.

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– Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что “продадут нам веревку, на которой мы их повесим”, – сказал Моравецкий.

Напомним, во время своего визита в Украину канцлер Ангела Меркель заявила, что желает сохранить роль Украины как транзитера газа в Европу.