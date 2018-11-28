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Агрессия РФ в Керченском проливе: Трамп может отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить свою встречу с главой РФ Владимиром Путиным.

– Вероятно я не стану проводить встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще против агрессии, – заявил Дональд Трамп, передает The Washington Post.

Причиной такого решения президента США послужила агрессия России в Керченском проливе. В результате чего были захвачены корабли ВМС Украины.

Речь идет о встрече президентов на саммите G20 в Аргентине.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября. Атаку осудили Польша, Канада, Латвия и другие страны Европы.

Фото: realdonaldtrump

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