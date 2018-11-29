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Факти / Світ / Путін хоче анексувати ще одну частину України - Порошенко/

Путин хочет аннексировать еще одну часть Украины – Порошенко

Действия России в Керченском проливе показывают намерения Влалимира Путина о присоединении еще одной части украинской территории.

Об этом президент Украины Петр порошенко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

– У нас есть все доказательства на столе, все видят, что это российские солдаты напали на наш флот. Мы должны были реагировать после этого акта агрессии, и поэтому я ввел военное положение в некоторых регионах. Это как в 2014 году, Путин хочет присоединить еще одну часть Украины, он ведет себя так же, как и тогда, – заявил Петр Порошенко.

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Также он добавил, что президент РФ возомнил себя императором и с ненавистью относится к выбору Украины на пользу ЕС и НАТО.

Ранее Факты ICTV писали, что введение военного положения в Украине не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Фото: dreamstime.

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