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Предупреждала ли Украина? Трамп изучает ситуацию в Азовском море

Ситуация в Азовском море, когда Россия атаковала украинские корабли, не нравится Дональду Трампу.

Ситуация в Керченском проливе, где Россия захватила судна и военных моряков Украины, не нравится Дональду Трампу.

Президент США надеется разобраться в инциденте благодаря докладу, пишет Интерфакс-Украина.

Трамп задался вопросом, “предупреждала ли Украина о проходе судов через Керченский пролив”.

– Думаю, что существует система, действующая система, – рассуждает Трамп.

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При этом американский лидер призвал европейских политиков присоединится к разбору произошедшего в Азовском море. В частности, Трамп обратился к президентам Германии и Франции.

Напомним, агрессия России в Керченском проливе произошла 25 ноября во нейтральных водах. Перед началом прохода судов украинские ВМС сообщили оккупантам о своих планах, однако Россия все равно атаковала и захватила украинские корабли и военных моряков.

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