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Факти / Україна / Бізнес і фінанси / Воєнний стан: Лагард дала Україні гарантію від МВФ/

Военное положение: Лагард дала Украине гарантию от МВФ

Введение военного положения в Украине не повлияет на взаимодействие с МВФ.

Введение военного положения не станет на пути сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Такую гарантию от Кристин Лагард передал президент Украины Петр Порошенко после телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ.

Украинский лидер рассказал, что в МВФ довольны предварительными оценками основных показателей бюджета-2019.

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Также, по словам Порошенко, кредитор готов технически помочь Киеву реформировать фискальную политику и налоговое администрирование.

Напомним, нардепы во втором чтении приняли бюджет Украины на 2019 год.

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