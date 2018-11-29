Саломе Зурабишвили пыталась стать президентом еще 5 лет назад, но не прошла из-за двойного гражданства. Сегодня она добилась своей цели.

Победитель выборов в Грузии Зурабишвили Саломе Левановна родилась 18 марта 1952 в Париже в семье грузинских политических эмигрантов.

Зурабишвили закончила Парижский институт политических наук во Франции и Колумбийский университет в США. Именно после последнего она решила связать свою жизнь с дипломатией.

Через два года после университета Зурабишвили попыталась трудоустроиться в МИД Франции. У девушки спросили, почему она хочет посвятить свою жизнь дипломатии.

Саломе заявила, что любит поездки и мечтает стать послом Франции в Грузии.

Дипломат МИД Франции со стажем 30 лет

Мечта 22-летней девушки сбылась через 29 лет, когда 51-летняя Саломе Зурабишвили в 2003 станет послом Франции в Грузии. Всего за всю карьеру Зурабишвили была дипломатом МИД Франции 30 лет.

На посту посла Франции в Грузии Саломе проработала год. В 2004 году президент Грузии Михеил Саакашвили сначала предоставил ей гражданство Грузии, а после предложил пост министра иностранных дел.

Критика за “пророссийскую позицию”

За 7 лет Зурабишвили возглавила оппозиционное Путь Грузии. Но это не помешало ему впоследствии пройти в парламент уже от правящей партии. Правящая Грузинская мечта еще на парламентских выборах 2012 года главным приоритетом внешней политики назвала нормализацию отношений с Россией.

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Особенно сильно Зурабишвили досталось от критиков за “пророссийскую заявление” о том, что Россия начала войну против Грузии еще 100 лет назад, а Тбилиси сам виноват, что ввязался в 2008 году в российскую провокацию. Позже Саломе исправилась и добавила, что это Россия в роли агрессора создала новый виток конфликта.

Как сообщалось, выборы в Грузии завершились победой Саломе Зурабишвили с результатом 59,61% голосов избирателей во втором туре.

Фото: facebook.com/zourabichvilisalome