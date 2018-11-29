Выборы в Грузии завершились, ЦИК подсчитал 98,76% голосов.
Выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили, которая шла на волеизъявление как независимый кандитат.
Результатат Зурабишвили – 59,61% голосов избирателей во втором туре выборов в Грузии, пишет Интерфакс-Украина.
Политик оставила позади своего соперника Григола Вашадзе, который представляет бывшую партию власти Единое национальное движение.
Он набрал во втором туре 40,39%.
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Напомним, в первом туре выборов в Грузии Зурабишвили обошла Вашадзе лишь на 1% голосов.
Фото: georgiatoday.ge
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