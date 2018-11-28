Выборы президента Грузии: кто победит – проевропейский курс или Кремль

В Грузии стартовал второй тур президентских выборов. Сказать сейчас, у кого больше шансов на победу невозможно, потому что кандидаты идут с несущественным разрывом.

Участники гонки – кандидат от власти Саломе Зурабишвили и оппозиционер Григол Вашадзе. Они оба были министрами иностранных дел Грузии.

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Правящая партия никогда не скрывала, что хочет улучшить отношения с Россией, а Вашадзе обещает вернуть в Грузию Саакашвили и держать проевропейский курс.

По подсчетам ЦИК проголосовать сегодня должны более 3,5 миллиона избирателей.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Тбилиси отменил визы для украинцев.

Опубликовано Ноябрь, 28 в 11:59



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