В Грузии прошли президентские выборы, однако абсолютное большинство никто из кандидатов не получил.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

В начале предвыборной гонки представитель правящей партии Грузинская мечта Саломе Зурабишвили была главной фавориткой. Ей пророчили победу в первом туре, однако к моменту выборов она потеряла свое преимущество. Зурабишвили обогнала своего главного оппонента – Григола Вашадзе – на 1% и получила 38,5% голосов.

Резкое падение ее рейтинга произошло из-за обвинений в лоббировании интересов России. Оппоненты аргументируют свою позицию, приводят высказывания Зурабишвили. Она утверждала, что часть вины за войну 2008 года лежит на Грузии.

Политологи также склонны считать, что на рейтингах Саломе сказалось общее разочарование грузин политикой правящей партии Грузинская мечта.

Главного оппонента Зурабишвили также подозревают в связях с РФ. Григол Вашадзе долгое время жил и работал сначала в СССР в Министерстве иностранных дел, а затем уже в России. Однако сам Вашадзе уверяет, что сейчас с РФ его ничего не связывает. От российского гражданства он отказался еще в 2009 году.

Ранее Факты ICTV рассказывали, кто имеет шанс выиграть выборы, как это повлияет на Украину и кто вернет Саакашвили в Грузию.