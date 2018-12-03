Убитый журналист Джамаль Хашогджи планировал создание молодежного онлайн – движения против политики Саудовской Аравии.

Об это стало известно после того, как американский телеканал CNN обнародовал переписку в WhatsApp журналиста Джамаля Хашогджи с активистом Омаром Абдул Азизом.

В ней они обсуждали создание молодежного онлайн – движения направленного против политики Саудовской Аравии и наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

– Чем больше жертв он ест, тем больше хочет. Я не удивлюсь, если он начнет притеснять тех, кто его поддерживает, – писал Хашогджи в мае.

По словам Омара, Джамаль стал подозревать, что их переписку начали просматривать, а через 2 месяца его убили.

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Также Азиз добавил, что уже начались судебные разбирательства с израильской компании. По его мнению, она и создала программное обеспечение для взлома телефона.

Ранее Факты ICTV писали, что президент США Дональд Трамп отказался от прослушивания аудиозаписи убийства журналиста Джамаля Хашогджи.

Фото: pixabay.