Как повлияет выход Катара из Организации стран-экспортеров нефти на цены сырья – читайте в эксклюзивном комментарии политического аналитика Олега Пономаря Фактам ICTV.

Катар выходит из ОПЕК. Об этом стало известно сегодня со слов министра энергетики и промышленности Катара Мохаммеда Салеха Аль-Сада.

Сразу после такой новости февральские фьючерсы на Brent в Лондоне упали до $62,07 за баррель уже к 9.07 утра.

Факты ICTV поговорили о том, как повлияет этот выход на цены на нефть на мировом рынке, с авторитетным политическим аналитиком Олегом Пономарем.

– Как думаете, какие последствия будут на рынке нефти после выхода Катара из Организации стран-экспортеров нефти?

– В короткой перспективе это не повлияет на цены на нефть, так как главные игроки – Россия и Саудовская Аравия – договорятся на Саммите сократить добычу сырья.

Тем самым они подтолкнут немного цену вверх, которая и так очень сильно упала за последний месяц.

Однако, в долгосрочной перспективе – это хорошая новость (выход Катара из ОПЕК). Поскольку это расшатывает ОПЕК, и есть шанс, что за Катаром со временем может последовать кто-то еще.

Тогда ОПЕК не будет контролировать добычу и цены на нефть.

– Кстати, Bloomberg считает, что ОПЕК уже потеряла контроль над нефтяным рынком, и цены на нефть контролируют президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд.

Как думаете, это так?

– Это так. Демократы с января начнут в Конгрессе США расследовать этот коррупционный треугольник. И спецпрокурор Роберт Мюллер также уже расследует эти связи Дональда Трампа.

Я имею эксклюзивную информацию о расследовании Рашагейт (Скандалы, связанные с участием правительства РФ в выборах США на стороне Дональда Трампа. – Ред.)

Эта корзина расследования называется “Большая сделка”. Такие переговоры велись в рамках предвыборных переговоров Дональда Трама с Саудовской Аравией, Россией, ОАЭ и Катаром.

По условиям этой сделки, Россия и Саудовская Аравия помогали Трампу победить на выборах, дали ему выгодные контракты (строительство Trump Tower в Москве).

Кроме того, саудиты и Катар финансировали и кредитовали зятя Трампа Джареда Кушнера.

В свою очередь, Саудовская Аравия и ОАЭ должны были получить доступ к военным ядерным технологиям – разрешение от США и строительство Россией ядерных реакторов.

Россия же должна была получить снятие санкций, контракты на строительство атомных объектов в Саудовской Аравии и ОАЭ.

И Катар также имел некоторые бенефиты от сделки – США и Саудовская Аравия не должны были прессовать Катар за “поддержку терроризма”.

На сегодня сделка сорвана. А американский предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер, который выступал посредником между командой Трама и Саудовской Аравией, давно сотрудничает с Мюллером.

Напомним, почему рухнули цены на нефть и когда в Украине подешевеет бензин.

Валерия Малицкая