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Факти / Україна / Україна закликала ЄС ввести нові санкції проти РФ/

Украина призвала ЕС ввести новые санкции против РФ

Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ввести новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

– Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкій и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины, – заявил Точицкий.

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Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых. Из-за событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. На заседании СНБО приняли решение о военном положении в Украине.

Фото: Viorel Dudau | Dreamstime.com

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