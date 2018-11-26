Украина обратилась к Европейскому Союзу с призывом ввести новые санкции против России из-за агрессии в Азовском море.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

– Мы призываем ЕС и государства-члены решительно отреагировать на вопиюще использования военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать резкій и решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины, – заявил Точицкий.

We urge EU&member states resolutely react to Russia’s blatant use of military force in #AzovSea

What else shall Russia do to provoke harsh&decisive response from intern community?

We need new sanctions agnst #Russia. We must stop Kremlin’s war agnst Ukraine. #RussiaAttacksUkraine pic.twitter.com/Z25pxdktH8 — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) November 25, 2018

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Напомним, Россия захватила три корабля ВМС Украины. Среди украинских военных 6 раненых. Из-за событий на Азове президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет. На заседании СНБО приняли решение о военном положении в Украине.

Фото: Viorel Dudau | Dreamstime.com