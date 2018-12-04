Великобритания хочет ужесточить санкции против России из-за ее агрессии в Азовском море.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна выступает за усиление санкций против РФ из-за ее агрессивных действий в Керченском проливе и задержания украинских моряков, передает пресс-служба Палаты общин.

По ее словам, Великобритания всегда поддерживала политику усиления санкций против России из-за ее поведения на международной арене.

Ситуация в Азовском море стала еще одним подтверждением агрессивного образа поведения РФ.

Премьер-министр Великобритании добавила, что российская сторона должна пойти на деэскалацию ситуации и освободить украинских моряков.

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К слову, Россия не предоставила Украине информацию о пленных моряках, чем нарушили решение ЕСПЧ.