Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Традиционно первые позиции отдали политикам прекрасного пола.

Рейтинг Forbes Топ-100 самых влиятельных женщин мира 8 год подряд возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

На втором месте премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, а на третьей позиции – глава МВФ Кристин Лагард.

На четвертом и пятом местах оказались глава General Motors Мэри Барра и директор фонда Fidelity Investments Эбигейл Джонсон.

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Также в топ-10 вошли глава благотворительного фонда Cochair жена Билла Гейтса Мелинда, исполнительный директор YouTube Сьюзен Войжитски, председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Анна Ботин, глава Lockheed Martin Мериллин Хьюсон и президент IBM Джинни Рометти.

Кроме того, королева Великобритании заняла лишь 23 место. Среди самых влиятельных женщин оказались и представительницы шоу-бизнеса: Бейонсе (50 место. – Ред.) и Тейлор Свифт (68 место. – Ред.).









Ангела Меркель vs Тереза ​​Мэй: Forbes назвал самую влиятельную женщину мира / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет.

Фото: Theresa May, Forbes