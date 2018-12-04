США направили в Персидский залив военные корабли и атомный авианосец John C. Stennis.
США решили продемонстрировать военную мощь Ирану, направив в Персидский залив группу военных кораблей и атомный авианосец класса Нимиц John C. Stennis, сообщает The Wall Street Journal.
Пентагон считает, что такой шаг поможет изменить расстановку сил в регионе и не даст Ирану использовать военную силу.
Американские военные корабли планируют пробыть в Персидском заливе около двух месяцев.
В этой акватории корабли США появятся впервые за восемь месяцев.
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К слову, санкции США против Ирана, которые направлены на нефтяную отрасль, вступили в силу.
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