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Ультиматум США: у РФ 60 дней на исполнение условий ракетного договора

США через 60 дней перестанут соблюдать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к соблюдению соглашения.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает CNN.

По его словам, нарушение Россией условий Договора о РСМД подрывает национальную безопасность страны.

В октябре Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, но не стал вдаваться в подробности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Читайте: Помпео: США – самый большой друг Украины в борьбе с РФ

Ранее Майк Помпео заявил, что у США и ЕС есть несколько идей относительно того, какой ответ нужно дать на агрессивные действия РФ в Азовском море.

Фото: Dreamstime

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