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Факти / Світ / Клінтон звернулася до G7 через агресію РФ на Азові/

Клинтон обратилась к G7 из-за агрессии РФ на Азове

Страны G7 должны требовать от России немедленного возвращения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Такое заявление опубликовала в своем  Twitter экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

По ее словами, захват трех украинских кораблей в Керченском проливе является значительным военным обострением и попыткой РФ контролировать ключевые зоны в самой Украине и вблизи нее.

– Действия России грубо нарушают договор, позволяющий свободное прохождение судов через пролив, и G7 должна решительно требовать немедленного возвращения моряков, – подчеркнула Клинтон.

Читайте: Россия пытается захватить Азовское море – генсек НАТО

Напомним, в Украине идут консультации на тему введения “азовских санкций” против России из-за атаки в Керченском проливе.

Фото: dreamstime.com

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