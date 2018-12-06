Во время председательства в ОБСЕ Словакия будет концентрироваться на проявлении российской агрессии в Украине.

Будущий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что во время председательства Словакии особое внимание будет уделяться вопросам российской оккупации Крыма и другим проявлениям агрессии РФ в Украине, передает Европейская правда.

По его словам, недавние события в Азовском море прибавили риск дестабилизации в регионе, из-за чего пристальное внимание будет уделяться России.

– Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ, будет в фокусе нашего председательства в организации, – сказал Лайчак.

Читайте: В ОБСЕ прогнозируют “новогоднее” перемирие на Донбассе

Он добавил, что возможности ОБСЕ не используют в полной возможности и организации вскоре потребуется дополнительное финансирование.

Председательство Словакии в ОБСЕ начнется в 2019 году.

К слову, в ОБСЕ заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе не могут признаваться действительными, поскольку Украина не давала на них согласия.