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Факти / Світ / Словаччина в ОБСЄ сфокусується на російській агресії/

Словакия в ОБСЕ сфокусируется на российской агрессии

Во время председательства в ОБСЕ Словакия будет концентрироваться на проявлении российской агрессии в Украине.

Будущий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что во время председательства Словакии особое внимание будет уделяться вопросам российской оккупации Крыма и другим проявлениям агрессии РФ в Украине, передает Европейская правда.

По его словам, недавние события в Азовском море прибавили риск дестабилизации в регионе, из-за чего пристальное внимание будет уделяться России.

– Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ, будет в фокусе нашего председательства в организации, – сказал Лайчак.

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Он добавил, что возможности ОБСЕ не используют в полной возможности и организации вскоре потребуется дополнительное финансирование.

Председательство Словакии в ОБСЕ начнется в 2019 году.

К слову, в ОБСЕ заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе не могут признаваться действительными, поскольку Украина не давала на них согласия.

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