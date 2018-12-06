Во время председательства в ОБСЕ Словакия будет концентрироваться на проявлении российской агрессии в Украине.
Будущий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак заявил, что во время председательства Словакии особое внимание будет уделяться вопросам российской оккупации Крыма и другим проявлениям агрессии РФ в Украине, передает Европейская правда.
По его словам, недавние события в Азовском море прибавили риск дестабилизации в регионе, из-за чего пристальное внимание будет уделяться России.
– Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ, будет в фокусе нашего председательства в организации, – сказал Лайчак.
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Он добавил, что возможности ОБСЕ не используют в полной возможности и организации вскоре потребуется дополнительное финансирование.
Председательство Словакии в ОБСЕ начнется в 2019 году.
К слову, в ОБСЕ заявили, что так называемые “выборы” на Донбассе не могут признаваться действительными, поскольку Украина не давала на них согласия.